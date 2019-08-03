Rusya'da muhalif lider Lyuboy Sovol gözaltına alındı

Rusya'da protesto çağrısı yapan muhalif lider Lyuboy Sovol, bugün düzenlenen gösteriler öncesinde gözaltına alındı.

Moskova Seçim Komisyonu'nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Seçime katılma hakkı engellenen muhaliflerden Lyuboy Sovol, gösteriye taksiyle giderken polis tarafından durdurularak gözaltına alındı. Protestoların bugün devam edeceği bildirilirken, şimdiden 33 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Çevik kuvvet, şehrin merkezinde toplanmaya başlayan kalabalığa dağılmaları çağrısında bulundu.

Avukat Lyubol Sovol'un 21 gündür açlık görevinde olduğu ve bugün planlanan gösteri için çağrı yaptığı bildirildi. Gözaltına alınmadan önce yerel medyaya konuşan Sovol, yetkililerin 'muhalefeti korkutmak için' ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA