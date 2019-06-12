Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu en az 400 kişiyi gözaltına aldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu en az 400 kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com