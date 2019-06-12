Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu en az 400 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle