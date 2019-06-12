Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü

Rusya'da, gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için Moskova'da yapılan izinsiz gösteride 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan izinsiz protesto gösterisine yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı belirtildi. Yasaların ihlali nedeniyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların polis birimlerine götürüldüğü aktarıldı.

Moskova'da gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci Golunov'a destek için gün içinde yapılan izinsiz gösteride, polisin Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile birlikte Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazeteciyi de gözaltına aldığı ifade edilmişti.

Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov, geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı. Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA