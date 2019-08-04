Rusya'da muhalefet gözaltılara rağmen eylemlere ülke genelinde devam edecek

Rusya'da muhalefet gözaltılara rağmen eylemlere ülke genelinde devam edecek

Rusya'da muhalifler, Moskova'da cumartesi günü yapılan protesto gösterilerinde binden fazla kişinin gözaltına alınmasına rağmen gelecek hafta sonu ülke genelinde yeni bir eylem planladıklarını açıkladı.

4.08.2019 20:21
Rusya'da muhalefet gözaltılara rağmen eylemlere ülke genelinde devam edecek

Rusya'da muhalifler, Moskova'da cumartesi günü yapılan protesto gösterilerinde binden fazla göstericinin gözaltına alınmasına rağmen gelecek hafta sonu ülke genelinde yeni bir eylem planladıklarını açıkladı.

Başkent Moskova'da Kremlin karşıtı muhalifler demokratik seçim talebiyle sokakları doldurdu. Polis, yürüyüşün yasa dışı olduğu gerekçesiyle binden fazla protestocuyu şiddet kullanarak gözaltına aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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