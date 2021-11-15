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Rusya'da "Moskova Türk Filmleri Haftası" başladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya'da

Rusya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Moskova Türk Filmleri Haftası" düzenleniyor.

Rusya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Moskova Türk Filmleri Haftası" düzenleniyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da katıldığı etkinlikte, YEE Moskova Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan açılış konuşmasını yaptı.

Rusya'da Türk filmlerine yoğun ilgi gösterildiğine işaret eden Özkan, etkinlik kapsamında gösterilecek filmlerle ilgili bilgiler aktardı.

İlk gününde, "Aile Arasında" ve "7. Koğuştaki Mucize" filmlerinin gösterildiği etkinlikte, 6 Türk filmi 16 Kasım'a kadar ücretsiz şekilde sinemaseverlerin beğenesine sunulacak.

Moskova'da düzenlenen etkinliğin ardından, 18-20 Kasım'da "St. Petersburg Türk Filmleri Haftası" ve 26-28 Kasım'da "Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri de izleyicilerle buluşacak.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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