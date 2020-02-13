Rusya'da minibüs tıra çarptı: 8 ölü, 2 yaralı
Rusya'nın Pskov bölgesinde bir yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:04
Rusya'nın Pskov bölgesinde bir yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Pskov bölgesinde St.Petersburg-Nevel otoyolunda Ukrayna plakalı minibüs, tıra çarptı.
Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Ölenlerin Ukrayna vatandaşı olduğu belirtildi.
Kaynak: AA