Rusya'da minibüs tıra çarptı: 8 ölü, 2 yaralı
Haberler » Güncel » Rusya'da minibüs tıra çarptı: 8 ölü, 2 yaralı - Haber

Rusya'da minibüs tıra çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Rusya'nın Pskov bölgesinde bir yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:04
Rusya'da minibüs tıra çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

'nın Pskov bölgesinde bir yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Rus TASS ajansına göre, Pskov bölgesinde St.Petersburg-Nevel otoyolunda plakalı minibüs, tıra çarptı.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Ölenlerin Ukrayna vatandaşı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler