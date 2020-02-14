Rusya'da minibüs tıra çarptı 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Rusya'da minibüs tıra çarptı 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Tambov bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

14.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:04
Rusya'da minibüs tıra çarptı 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'nın Tambov bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tambov bölgesinde Moskova-Volgograd otoyolunda bir minibüs tıra çarptı.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA
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