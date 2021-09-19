Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi sona erdi.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi sona erdi.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle üç gün süren seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Devlet Duması için yapılan seçimde 450 sandalye için 14 parti yarıştı. Yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olacak.

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde yerel seçim de tamamlandı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Moskova saati ile 18.00'de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 45,15 olduğunu açıkladı.

Seçimin genel olarak normal ve şeffaf gerçekleştiğini kaydeden Pamfilova, sandıkların video gözetimi ile takip edildiğini ve sistemden yüzde 99,98 verim alındığını söyledi. Pamfilova, merkez seçim komisyonunun internet sayfasına bugüne kadar hiç olmadığı kadar siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Pamfilova ayrıca, saat 17.30 itibarıyla 54 sandıkta teknik kusurlar nedeniyle 8 bin 539 pusulanın geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Öte yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, oylama işlemleri ile ilgili olarak ülke genelinde üç günde 750'den fazla şikayetin geldiğini, bu şikayetlerin 2016'daki seçimlere göre 1,5 kat daha az olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklarda Duma seçimleri için 38 bin Rus vatandaşının oy kullandığını bildirdi.

-Devletin zirvesi elektronik oy kullandı

Rusya'da Moskova dahil 7 bölgede kaydını yaptıran seçmenler uzaktan elektronik oylama ile seçimlere katıldı. 2,8 milyon seçmenin elektronik oylama için kayıt yaptırdığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer elektronik oy kullandı.

Sandıkların kapanmasından sonra açıklanan İnsomar sandık çıkış anketine göre, Duma seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 45,2, Komünist Parti yüzde 21, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,6, Adil Rusya yüzde 7,9 oyla barajı aşan partiler oldu.

Geçen seçime katılım oranı yüzde 47,88 olmuştu

18 Eylül 2016'da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88'de kalmıştı. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile parlamentoya girmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler artık HES uygulamasından görülebilecek

Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler artık HES uygulamasından görülebilecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 21:35:56. #1.17#