Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı
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Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı.

10.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:56
Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

'nın Federal Bölgesi'nde Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı.


Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Krayı'nda Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı. Motor arızasından kaynaklı acil iniş gerçekleştiren helikopterde 14 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken helikopterin acil iniş yaptığı bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi. - SİBİRYA

Kaynak: İHA
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