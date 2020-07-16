Rusya'da 'MeToo' zamanı: Sosyal medyadaki taciz ifşaları muhalif medyayı sarstı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Rusya'da 'MeToo' zamanı: Sosyal medyadaki taciz ifşaları muhalif medyayı sarstı

Putin muhalifi medyada çalışan bazı gazetecileri görevlerinden istifa etmek zorunda bırakan ifşa dalgası, bir tweet ile başlayıp kendiliğinden hızla büyüdü.

Rusya'da 'MeToo' zamanı: Sosyal medyadaki taciz ifşaları muhalif medyayı sarstı
16.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:15

Rusya'da bu hafta bir kadının eski bir ilişkisi sırasında yaşadığı tacizi sosyal medyadan ayrıntılarıyla paylaşması adeta bir sinir ucuna dokundu.

Rusça Twitter akışı bir kaç saat içinde, sevgilileri, iş arkadaşları ya da tanıdıklarının taciz, ısrarlı takip, hatta cinsel saldırısına uğradıklarını anlatanların paylaşımlarıyla doldu.

Adı tacizle anılanlardan bir çoğu pişmanlıklarını bildirdi ve özür diledi. İfşaya konu olan iddialardan bir kısmı Moskova'nın Putin yönetimi karşıtı liberal medya ortamlarının önde gelen isimleriyle ilintiliydi.

Muhalif internet sitesinin iki editörü istifa etti

Sosyal medyaya yazan bir çok kadın tanınmış gazeteci Sergey Prostakov'un kendilerini bir çok defalar, ofis de dahil çeşitli mekanlarda taciz ettiğinden şikayet ettiler.

Prostakov, sürgündeki Rus oligarklarından Mihail Hodorkovsky'nin finanse ettiği MBKh Medya adlı muhalif internet sitesinin editörlüğünü yapıyordu.

Cinsel saldırı iddialarından biri 2014 yılında Prostakov'un evindeki bir partide geçiyor, Prostakov'un saldırıya katılmamakla birlikte seyirci olduğu ve müdahale etmediği söyleniyordu.

Prostakov iddialar ardından Salı sabahı istifa ettiğini açıkladı ve olanlardan utanç duyduğunu anlattığı uzun bir özür yazısı yayınladı.

"Bunun kulağa nasıl geleceğini biliyorum ama hakikaten o geceyi hatırlamıyorum. Belki görmediğim bir şeyi görmem gerekirdi, belki hatırlamadığım bir şeye farklı bir tepki göstermem gerekirdi. Hatırlamıyorum. Alkollü olmak bir gerekçe değil ve kötü bir açıklama, biliyorum" dedi.

Olayın geçtiği partiye katılan yine MBKh çalışanlarından Andrey Zolotov da istifa etti ama yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Sitenin genel yayın yönetmeni Veronika Kutsyllo, Prostakov'un kadın meslektaşlarına davranışlarıyla ilgili sorunların farkında olmadığını, ama adı geçenlerin istifa etmesinin doğru olduğunu söyledi.

'Değişime ayak uyduramadım'

Liberal medyanın başka isimleri de ifşa dalgasından payını aldı.

1990'larda ulusal televizyonlarda çalışan, daha sonra TV Rain adındaki muhalif kanala geçen tecrübeli gazeteci Pavel Lobkov, bir çok erkek tarafından taciz ve ısrarlı takiple suçlandı.

Lobkov kendisiyle ilgili suçlamaları gündeme getiren herkesten özür diledi ve "öğrencilerin öğretmenleriyle sevişmesinin, partilerde meslektaşlarını kucaklayıp öpmenin tamamen normal sayıldığı bir zamanın insanı" olduğunu söyledi.

"Benim için hayır cevabı her zaman hayır anlamına geldi. Hiç bir zaman şiddet ya da şantaja başvurmadım. Hiç bir zaman pozisyonumun avantajlarını kötüye kullanmadım, zaten hiç bir zaman güçlü pozisyonlarda da olmadım. Fakat bu beni aklamaz. Bir şeylerin değiştiğini, kişisel alan ve dokunmaya yüklenen anlamlar bakımından yeni bir ahlaki yaklaşımın egemen olduğunu fark edemedim " dedi.

Sosyal medyadaki ifşa dalgasında iki çalışanı hakkında suçlamalar getirilen Rusya'nın en büyük bankası Sberbank iç soruşturma başlatırken, TV Rain de personeli hakkındaki iddiaları araştırdığını açıkladı.

Benzer bir ifşa dalgası Rusya'da 2016 yılında da yaşanmış, daha ABD'de MeToo hareketi ortaya çıkmadan "Konuşmaktan Korkmuyorum" etiketi Rusya sosyal medya sitelerinde büyük yankı yaratmıştı.

Son ifşa rüzgarı ise daha çok anlık tepkilerin büyümesiyle kuvvetlendi. Etiket ya da bir isim kullanılmadı.

Her şey bir tweet ile başladı

Her şey bir tweet ile başladı ve birden çoğu çok genç ve önemli bir kısmı Moskova'nın liberal-muhalif çevrelerine mensup onlarca kadın, erkek tweetler atarak kendilerini taciz ve saldırılarına uğradıklarını söyledikleri kişileri teşhir etmeye başladılar.





İlk tweet, bir arkadaşının, ismini vererek kendisine cinsel şiddet uygulamakla suçladığı kişiyi teşhir ettiği tanıklığını aktaran Valya Dekhtyarenko'dan gelmişti. Bu mesaj bir çok kadına ve -Lobkov olayında- bir kesim erkeğe konuşma cesareti verdi.

BBC Rusça Servisi'ne konuşan Dekhtyarenko, "Yakın arkadaşımın görüştüğü adam tarafından duygusal ve cinsel şiddet gördüğünü yazmasıyla başladı. Adamı ifşa etmek istedim çünkü başka kadınlara da yaptığını biliyordum" dedi.

Dekhtyarenko, bu tür taciz ve saldırı olaylarının sadece muhalif çevrelerde yaşanmadığını ama bu ortamlarda yaşanmasının iki yüzlülüğü yansıtması bakımından özellikle tepki çektiğini de söylüyor, "Bunlar Rusya'nın yönetici sınıfı içindeki kişilerin cinsel taciz ve saldırı vakalarını teşhir eden medyada çalışan insanlar" diyor. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışan ve hukuk danışmanlığı yapan Dekhtyarenko susmaktan ve her şey çok normalmiş gibi davranmaktan bıktığını anlatıyor.

İfşa için 'uygun zaman' mı?

En iyi arkadaşının başına gelenleri duyduktan sonra, başkalarını da uğradıkları saldırıları bire bir veya isimlerini saklı tutarak ifşa etmeye teşvik etti. Bir çoğu da açıkça ortaya çıkarak yaşadıklarını anlatacak gücü buldu.

İddialarda adı geçen Prostakov ve bazı diğer muhalif ve bağımsız gazetecilerin evlerinin geçen hafta Rus gizli servisi FSB tarafından basılmış olmasına işaret eden kimileri, ifşa kampanyasının liberal medyayı yıpratmak amacıyla el altından Rusya yönetimi tarafından teşvik edilip edilmediğini sorguladı.

Fakat Valya Dekhtyarenko bu iddianın doğru olmadığını ve cinsel taciz ve saldırının ifşası için "uygun zaman" bulmanın zor olduğunu söylüyor.

"Paylaşılmadığı takdirde mağdurların sayısının artacağı ve yıllarca susacakları açıkça ortaya çıktı" diyor.

Ama ifşa kampanyasını "sosyal linç" diye niteleyerek karşı çıkanlar da var.

Dekhtyarenko ise isim vererek ifşa etmenin cinsel saldırı ve taciz konusundaki sessizliği kırmakta hayati bir rol oynadığını çünkü insanların kuşkulansalar bile bu tür olaylara müdahale etmeye çekindiklerini söylüyor.

Dekhtyarenko'nun adını ifşa ettiği kişi ise şimdiye kadar canını yaktığı bütün kadınlardan özür diledi ve şiddetle mücadele eden bir vakfa bağış yapacağını açıkladı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek Politika
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit...
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Koronavirüs salgını devam ederken Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi
Koronavirüs salgını devam ederken Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Cansu Tosun Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Ali Palabıyık Fırat Aydınus İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Rusya'da 'MeToo' zamanı: Sosyal medyadaki taciz ifşaları muhalif medyayı sarstı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 15:16:44. #1.14#
title