Rusya?da Mayıs ayında kar sürprizi
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Rusya?da Mayıs ayında kar sürprizi

? Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Rusya?da Mayıs ayında kar sürprizi
14.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:57

? Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.Dünya geleninde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde Rusya'nın kuzeybatısında yer alan  Murmansk şehri kara teslim oldu. Kentte 1 santimereye kadar ulaşan kar kalınlığı görenlerin şaşırttı. Kente yağan kar yağışının başladığı anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerle ilgili olarak Kuzey Kutbu ve Soğuk mikropları öldürür, yağsın yorumlarında bulundu.

- Rusya

Kaynak: DHA

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