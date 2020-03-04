Rusya'da markette büyük yangın
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Rusya'da markette büyük yangın

Rusya'da bir markette yangın çıktı.

04.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:03
Rusya'da markette büyük yangın

'da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'nın kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------Yükselen dumanlar-Söndürülen marketten görüntü-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Marketteki hasara ilişkin görüntü


Kaynak: DHA

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