Rusya'da markette büyük yangın

04.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:03

Rusya'da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------Yükselen dumanlar-Söndürülen marketten görüntü-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Marketteki hasara ilişkin görüntü

Kaynak: DHA