Rusya'da mahkumların isyanında bir kişi hayatını kaybetti Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'taki bir cezaevinde çıkan isyanda 1 mahkumun öldüğü bildirildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'taki bir cezaevinde çıkan isyanda 1 mahkumun öldüğü bildirildi.

Rus TASS haber ajansına göre, Angarsk şehrindeki cezaevinde koğuşları esnasında kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia eden mahkumlar geçtiğimiz gün isyan başlatmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahelesi üzerine yangın çıkartan mahkumların isyanı uzun süren çabalar sonunda bastırılmıştı.

Yangının söndürülmesiyle isyanın blançosu da ortaya çıktı. Cezaevinde bir mahkumun cesedi bulunduğu açıklandı.

İrkutsk Bölgesi Ombudsmanı Viktor İgnatenko, 850 mahkumun bulunduğu cezaevinde 350 mahkumun isyana katıldığını, onların da şu anda sorgulandığını söyledi.

Kaynak: AA