Rusya'da mahkeme, Navalnıy'ın hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti
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Rusya'da mahkeme, Navalnıy'ın hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti

20.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:28
Rusya'da mahkeme, Navalnıy'ın hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle, normal hapis cezasına çevrilmesine olan itirazını reddetti.

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle, normal hapis cezasına çevrilmesine olan itirazını reddetti.

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde, Navalnıy hakkında verilen karara itiraz görüşüldü.

Tarafların dinlenilmesinden sonra mahkeme, Navalnıy'ın yolsuzlukla ilgili davada aldığı 3,5 yıllık ev hapsinin, çektiği cezaların da hesaba katılarak normal hapse çevrilmesi yönünde alınan kararı haklı buldu.

Ayrıca mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi yaklaşık 1 yıla çıkararak, Navalnıy'ın 2,5 yıllık kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi.

Mahkemeyi, bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar da takip etti.

"Rusya'nın mutlu olması için mücadele etmek istiyorum"

Mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Navalnıy, yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü Berlin'den döndüğüne pişman olmadığını söyledi.

Rusya'nın özgür olmasını istediğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını savunan Navalnıy, "Rusya'nın mutlu olması için mücadele etmek istiyorum. Her şeye sahibiz ama yine de mutsuz bir ülkeyiz. Sloganı değiştirmeyi öneriyorum: Rusya sadece özgür değil aynı zamanda mutlu olmalı. Rusya mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Navalnıy, 17 Ocak'ta havaalanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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