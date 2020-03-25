Rusya'da L-39 tipi askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü
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Pilot, Rusya, 3. Sayfa

Rusya'da L-39 tipi askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Rusya'da L-39 tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu havacılık okulu öğrencisi pilot hayatını kaybetti.

25.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:08
Rusya'da L-39 tipi askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Rusya'da L-39 tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu havacılık okulu öğrencisi pilot hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait L-39 tipi Çekya yapımı eğitim uçağı bir köyün yakınlarına düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçuş sırasında uçağın irtifa kaybederek düştüğü ve uçakta bulunan havacılık okulu öğrencisi olan pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın düştükten sonra alev alarak yandığı ifade edilirken uçağın enkazına ulaşıldıktan sonra söndürme çalışmalarının tamamlandığı ve teknik uzmanlar tarafından enkaz üzerinde araştırma yapıldığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu sırasında uçakta bomba ve patlayıcı bulunmadığını, uçağın düştüğü konum itibariyle köye yakın olması nedeniyle olası bir facianın önüne geçildiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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