Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi
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Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

12.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:37
Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Rusya'nın kuzeybatısında Norveç ve Finlandiya sınırına yakın Murmansk kentinde kutup ışıkları, izleyenleri büyüledi.

Rusya'nın kuzeybatısında Norveç ve Finlandiya sınırına yakın Murmansk kentinde kutup ışıkları, izleyenleri büyüledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya'nın kuzeybatısındaki Norveç ve Finlandiya sınırına yakın noktada bulunan Murmansk kentinde kutup ışıkları kent sakinlerini büyüledi. Işıkların görüntüleri ise anbean kameralara yansıdı. Kutup ışıkları, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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