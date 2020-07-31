Rusya'da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı Bayram namazından detaylar Rusya'da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile kılındı.

Bayram namazından detaylar Rusya'da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile kılındı. Moskova Merkez Camisi'nde, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. Din görevlileri maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını kıldı. Hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'in Rusya Federasyonu'nda yaşayan Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı mesajı da okundu. Kurban Bayramı namazı, hutbe ve bayram duası devlet televizyonu kanalı Rossiya-1'den canlı olarak yayımlandı. Ülkede salgın önlemleri nedeniyle Müslümanlar bayramı evlerinde karşıladı. Kaynak: AA