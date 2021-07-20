Rusya'da Kurban Bayramı namazı salgın tedbirleriyle kılındı
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Rusya'da Kurban Bayramı namazı salgın tedbirleriyle kılındı

Rusya'da Kurban Bayramı namazı salgın tedbirleriyle kılındı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde kılındı.

Rusya'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği başkent Moskova Merkez Camisi'nde, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, tüm İslam dünyasını bayramını kutlayarak herkesin sağlıklı olmasını ve barış içinde yaşamasını diledi. Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra din görevlilerinden oluşan cemaat salgın kurallarına uygun şekilde bayram namazını kıldı. Kurban Bayramı namazı ve hutbe çevrim içi olarak canlı yayımlandı.

Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle Müslümanlara bayramı evlerinde karşılamaları tavsiye edildi.

Tataristan'da bayram namazı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Kurban Bayramı namazı ise camilerde 100 kişiyi geçmeme şartıyla kılındı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, namazını Galiyev Camisi'nde cemaatle eda etti.

Rusya'nın diğer şehirlerinde Müslümanların yaşadığı yerlerdeki camilerde, bölgedeki salgın durumuna göre farklı önlemler alındı.

Bazı bölgelerdeki camilerde cemaat, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak bayram namazını kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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