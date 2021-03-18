- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

18.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:45

- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti Rusya'da sabah saatlerinde okula giden küçük çocuğun gözleri önünde bir kadın abisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

MOSKOVA - Rusya'da sabah saatlerinde okula giden küçük çocuğun gözleri önünde bir kadın abisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya'nın Tula şehrinde sabah saatlerinde küçük bir çocuk okula gittiği sırada bir şahsın bir kadını kaldırımda defalarca bıçakladığına şahit oldu. Kadının bıçaklandığını gören küçük çocuk, büyük bir korku yaşarken, hızla koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tula Bölge Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Leyla A.'nın daha önce boşanmış olduğunu ve yeni bir ilişkisi olduğunu öğrenen 43 yaşındaki abisi Munir A.'nın ise bu durumu kabullenemeyerek kardeşini bıçaklayarak öldürdüğün aktarıldı.

Kız kardeşini öldüren şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:53:41. #1.14#
title