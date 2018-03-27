Rusya'da Kripto Para Piyasasına Düzen Getiriliyor

Rusya'da kripto para sahiplerinin haklarını düzenleyen dijital ekonomiye ilişkin yasa tasarısı Duma'ya sunuldu. Yasa tasarısını Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Duma Anayasa Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov hazırladı.

Yasa tasarısı, kripto para gibi ekonomi ilişkilerinin yeni yapılarının piyasasını düzenleyecek temel anlamların yasalarla sabitlenmesini ve dijital alanda anlaşmaların gerçekleştirilmesi için hukuki koşulların sağlanmasını öngörüyor. Bunların yanı sıra yasa tasarısı bu tür aktiflerin sahipleri olan vatandaş ve kuruluşların hukuki açıdan korunmalarını sağlayacak.

Yasa tasarısında, dijital ekonominin yasallaştırılmasının bütçeye vergiler sayesinde ek gelir sağlayacağı belirtildi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kripto para piyasasını düzenleyen yasanın oluşabileceğini belirtti.