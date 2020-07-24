Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 800 bin 849'a, ölü sayısı 13 bin 46'ya çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti
24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:17

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 800 bin 849'a, ölü sayısı 13 bin 46'ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 811 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 800 bin 849'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 154 artarak 13 bin 46'ya, iyileşen sayısı 8 bin 444 artarak 588 bin 774'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 645 artarak 236 bin 616'ya, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 375'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 299 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 26 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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