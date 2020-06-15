Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 537 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 537 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 537 bin 210'a, ölü sayısı 7 bin 91'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 537 bini geçti
15.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:09

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 537 bin 210'a, ölü sayısı 7 bin 91'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 537 bin 210'a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 143 artarak 7 bin 91'e, iyileşen sayısı 4 bin 489 artarak 284 bin 539'a ulaştı.

1 Mayıs'tan bu yana günlük vaka sayısı en düşük seviyeye inen Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı da yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya düştü. Yeni vakaların yüzde 34,3'ünde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1359 artarak 207 bin 264'e, ölü sayısı 53 artarak 3 bin 334'e çıktı.

Test sayısı 15 milyonu aştı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 280 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 15 milyon 100 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 316 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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