Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 124 bini aştı
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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 124 bini aştı

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 124 bini aştı
02.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:52

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı.

Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.

Yeni vakaların yüzde 46,6'sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu aktarıldı.

Moskova'da vaka sayısı 60 binin üzerinde

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 5 bin 358 artarak 62 bin 658'e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 214 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ve son 24 saatte 221 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 900 binden fazla testin yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 2 bin 795'e ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 31 artarak 1099'a çıktığı, 3 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ordudaki 313 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1383 öğrenci ve öğretmende Kovid-19 görüldüğü kaydedilen açıklamada, 150'den fazla hastanın iyileştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu anda güvenlik kurallarını hiçe saymak için herhangi bir neden yok. Bu yüzden izolasyon kurallarına uyma ve devletin aldığı tedbirler konusunda dayanışma salgınla mücadelede en önemli faktör olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'daki Kovid-19 gelişmeleri

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçen ülkede, martın sonunda itibaren sınırlar kapatılmıştı. Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoranlar, kafeler, eğlence ve spor merkezlerinin kapatılmasına yönelik karar alınmıştı.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamalar, 30 Nisan'dan itibaren süresiz uzatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgınla mücadele kapsamında idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilirken, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Mişustin'in görevine Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un vekalet edeceği bildirilmişti.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, Kovid-19 teşhisi ile dün hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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