Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347'ye, ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347'ye, ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 212 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 882 bin 347'ye ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 129 artarak 14 bin 854'e, iyileşen sayısı 6 bin 615 artarak 690 bin 207'ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kayıtlara geçti. Yeni vakaların yüzde 25,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 691 artarak 246 bin 845'e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 560'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 303 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Kaynak: AA