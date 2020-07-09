Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 707 bin 301'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 843'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti
09.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:16

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 707 bin 301'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 843'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 707 bin 301'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 10 bin 843'e, iyileşen sayısı 8 bin 805 artarak 481 bin 316'ya çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 27,3'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 568 artarak 227 bin 363'e, ölü sayısı 32 artarak 4 bin 59'a çıktı.

Toplam test sayısı 22 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 22 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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