Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 661 bin 165'e, ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
02.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:19

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 661 bin 165'e, ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 165'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 147 artarak 9 bin 683'e, iyileşen sayısı 6 bin 47 artarak 428 bin 978'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 32,1'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 662 artarak 222 bin 871'e, ölü sayısı 39 artarak 3 bin 870'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 20 milyon 100 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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