Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 634 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 634 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 634 bin 437'ye, ölü sayısı 9 bin 73'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 634 bini geçti
28.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:57

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 634 bin 437'ye, ölü sayısı 9 bin 73'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 634 bin 437'ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 104 artarak 9 bin 73'e, iyileşen sayısı 5 bin 735 artarak 399 bin 87'ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 32,4'ünde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 717 artarak 220 bin 71'e, ölü sayısı 24 artarak 3 bin 738'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 19 milyonu geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 298 bin 505 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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