Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bine yaklaştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 614 bine yaklaştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bine yaklaştı
25.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:09

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 614 bine yaklaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 113 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 613 bin 994'e yükseldi.

Ülkede son bir günde iyileşen sayısı 6 bin 342 artarak 375 bin 164, ölü sayısı 92 artışla 8 bin 605 oldu.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,17 olurken yeni vakaların yüzde 32'sinde virüs belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 885 artarak 217 bin 791'e, ölü sayısı 12 artışla 3 bin 669'a çıktı.

Ülkede, 230 bin 225 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

308 bine yakın kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 307 bin 958 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar 18 milyon 115 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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