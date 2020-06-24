Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, ölü sayısı 8 bin 513'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti
24.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:21

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, ölü sayısı 8 bin 513'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 606 bin 881'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 154 artarak 8 bin 513'e, iyileşen sayısı da 12 bin 393 artarak 368 bin 822'ye ulaştı.

229 bin 546 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 31,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 811 artarak 216 bin 906'ya, ölü sayısı 14 artışla 3 bin 657'ye çıktı.

Toplam test sayısı 18 milyona yaklaştı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 309 bin 200 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:24:33. #1.15#
title