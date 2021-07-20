Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 770 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 770 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 784 artarak 149 bin 922'ye, virüsten sağlığına kavuşan sayısı da 22 bin 218 artışla 5 milyon 382 bin 213'e ulaştı. Ülkede, son 24 saatte 23 bin 770 kişide virüsün tespit edilmesiyle 6 Temmuz'dan bu yana "en düşük" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 6 bin 536 oldu. Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 3 bin 188 artarak 1 milyon 470 bin 330'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 101 artışla 24 bin 585'e çıktı.

Rusya, dünya genelinde en çok vaka görülen ülke sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 4'üncü sırada geliyor.

Moskova'da tedbirler gevşetilmişti

Moskova'da, Kovid-19'a karşı uygulanan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde alınan karar dün yürürlüğe girmişti. Moskova Belediyesinin 16 Temmuz'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde aldığı karara göre, restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırılmıştı. Buna göre, vatandaşlar barkod almadan bu mekanları ziyaret edebiliyor. Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla hizmet verebiliyor.

Ayrıca Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başlamıştı. Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken eğlence ve spor etkinliklerinin ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmesine devam edilecek.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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