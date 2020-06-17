Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458'e, ölü sayısı 7 bin 284'e ulaştı.

17.06.2020 01:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:19

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458'e, ölü sayısı 7 bin 284'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 248 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 545 bin 458'e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 193 artarak 7 bin 284'e, iyileşen sayısı 9 bin 767 artarak 294 bin 306'ya çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e düştü. Yeni vakaların yüzde 35,8'inde semptom görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1416 artarak 208 bin 680'e, ölü sayısı 52 artarak 3 bin 386'ya çıktı.

312 bin kişi gözlem altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 234 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 15 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 312 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Moskova'da restoranlar terasta hizmete başladı

Moskova'da restoran ve kafeler bugün itibarıyla veranda ve teraslarında hizmet vermeye başladı. Kütüphaneler, emlakçılar, reklam ajansları ve danışmanlık firmaları açıldı.

Şehirde müzeler, sergi salonları ve hayvanat bahçeleri sadece elektronik bilet alan ziyaretçilere kapılarını açtı.

Spor etkinlikleri bugünden itibaren tribünlerin en fazla yüzde 10'unu doldurması kaydıyla seyirciler tarafından izlenebilecek.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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