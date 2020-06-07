Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 467 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 467 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859'a yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 467 bini geçti
07.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:01

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859'a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2'de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17'ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919'a çıktı.

318 binden fazla kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da da alışveriş merkezleri ve gıda harici perakende satış yapan işletmeler açılmıştı.

Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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