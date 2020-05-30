Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bine yaklaştı Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 396 bin 575'e, ölü sayısı 4 bin 555'e çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 396 bin 575'e, ölü sayısı 4 bin 555'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 952 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 396 bin 575'e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 181 artarak 4 bin 555'e, iyileşen sayısı 8 bin 212 artarak 167 bin 469'a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olurken, yeni vakaların yüzde 41,9'unda semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 367 artarak 178 bin 196'ya, ölü sayısı 78 artarak 2 bin 408'e çıktı.

Şehirde toplam 78 bin 324 kişi sağlığına kavuştu.

Günde 315 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 300 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 307 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

31 Mayıs'ta sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmış, bununla birlikte 1 Haziran itibarıyla gıda hariç perakende satış yapan işletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyelerinin açılmasına, vatandaşların açık havada belli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA