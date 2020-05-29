Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, ölü sayısı 4 bin 374'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı
29.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:57

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, ölü sayısı 4 bin 374'e çıktı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 572 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 387 bin 623'e yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana günlük ölü sayısı en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 232 artarak 4 bin 374'e, iyileşen sayısı ise 8 bin 264 artarak 159 bin 257'ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 39,4'ünde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 332 artarak 175 bin 829'a, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 330'a çıktı.

Şehirde toplam 74 bin 725 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

10 milyonun üzerinden test

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 299 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon üzerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

31 Mayıs'ta sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmış, bununla birlikte 1 Haziran itibariyle gıda harici perakende satış yapan işletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyelerinin açılmasına, vatandaşların açık havada belli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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