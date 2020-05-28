Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 379 bini aştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 379 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 379 bin 51'e, ölü sayısı 4 bin 142'ye çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 379 bini aştı
28.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:19

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 379 bin 51'e, ölü sayısı 4 bin 142'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 379 bin 51'e ulaştı.

Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 4 bin 142'ye, iyileşen sayısı 8 bin 785 artarak 150 bin 993'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 54 artarak 173 bin 497'ye, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 254'e çıktı.

Şehirde toplam 71 bin 251 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

300 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 300 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda vaka sayılarındaki artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

31 Mayıs'ta sona erecek sokağa çıkma izni Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmış, bununla birlikte 1 Haziran itibarıyla gıda harici satış yapan işletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyelerinin açılmasına, vatandaşların açık havada belirli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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