Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 362 bin 342'ye, ölü sayısı 3 bin 807'ye çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı
26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:11

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 362 bin 342'ye, ölü sayısı 3 bin 807'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Salgının başlamasından bu yana günlük ölü ve iyileşen sayısında en yüksek rakama ulaşıldı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 3 bin 807'ye, iyileşen sayısı 12 bin 331 artarak 131 bin 129'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı da bugüne kadarki en düşük seviyede kalarak yüzde 2,5 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 41,1'inde semptom görülmediği bildirildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 830 artarak 169 bin 303'e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 110'a çıktı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, şehirde son bir gün içinde 8 bin 33 kişinin iyileştiğini belirterek, "Bu rekor bir sayı. Şehirde toplam iyileşen sayısı 61 bin 619'a ulaştı. Bu olumlu dinamiğin devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

9 milyondan fazla test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Efimov, alınan önlemlerin gevşetilmesinin ilk aşaması kapsamında, temel hizmet veren belediye kuruluşlarının açıldığı ve araba kiralama şirketlerinin çalışmaya başladığı şehirde, ikinci aşama dahilinde mağazaların, tesisatçı ve tamir hizmeti veren firmaların açılmasının ele alındığını açıkladı.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Dün de Kremlin Sözcüsü Peskov, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Peskov, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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