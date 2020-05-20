Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 308 bin 705'e, ölü sayısı 2 bin 972'ye yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:08

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 308 bin 705'e, ölü sayısı 2 bin 972'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705'e ulaştı.

Ülkede ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972'ye, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392'ye çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a düştüğü belirtilirken, yeni vakaların yüzde 45,9'unda semptom görülmediği açıklandı.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı nisan sonundan bu yana ilk defa 3 binin altına düştü. Şehirde vaka sayısı 2 bin 699 artarak 152 bin 306'ya, ölü sayısı 75 artarak 1726'ya yükseldi.

Şehirde toplam 36 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.

273 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 7 milyon 500 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 273 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre Rusya, ABD'den sonra en çok vaka sayısı yaşanan ülke konumunda bulunuyor.

İç turizm sektörü kademeli olarak 1 Haziran'da açılacak

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, ülkede turizm sektöründeki bazı kısıtlamaların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmaya başlanacağını belirterek, ilk aşamada bazı bölgelerde sağlık lisansı olan sanatoryum ve apart otellerin açılacağını açıkladı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, salgının başlamasından sonra 20 Mart'tan 19 Mayıs'a kadar yurt dışından 182 binden fazla Rus vatandaşının tahliye yoluyla ülkeye getirildiği bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin, Lyubimova ve Falkov iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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