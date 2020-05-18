Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 290 bin 678'e, ölü sayısı ise 2 bin 722'ye yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 290 bini geçti
18.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:04

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 290 bin 678'e, ölü sayısı ise 2 bin 722'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 290 bin 678'e çıktı.

1 Mayıs'tan bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 9 binin altına düşen ülkede, ölü sayısı 91 artarak 2 bin 722'ye, iyileşen sayısı 2 bin 722 artarak 70 bin 209'a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye düşerken, yeni vakaların yüzde 40,1'inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 238 artarak 146 bin 62'ye, ölü sayısı 77 artarak 1580'e yükseldi.

Şehirde toplam 28 bin 913 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

264 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 7 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 264 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD'den sonra en çok vaka sayısı yaşanan ülke konumunda bulunuyor.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Başkentin yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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