Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 281 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 281 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752'ye ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 281 bini geçti
17.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:55

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 94 artarak 2 bin 631'e, iyileşen sayısı 4 bin 207 artarak 67 bin 373'e çıktı.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6 olarak açıklanırken, ülkede yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği kaydedildi.

Worldmeter internet sitesine göre, toplam vaka sayısı İspanya'yı geçen Rusya, ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 855 artarak 142 bin 824'e, ölü sayısı 71 artarak 1503'e yükseldi.

Şehirde toplam 27 bin 490 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

262 binden fazla kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 6 milyon 900 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 262 bin 666 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Yabancı sporculara ülkeye giriş izni

Öte yandan Rus hükümeti, yabancı sporcu ve antrenörlerin ülkeye girişi konusundaki sınırlamayı kaldırdı. Yurt dışından ülkeye giriş yapan sporcu ve antrenörler 14 gün boyunca karantinada kalacak ve doktor gözetiminde bulunacak.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 281 bini geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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