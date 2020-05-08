Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı
08.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:32

Bir günde vaka sayısı 10 bin 699, ölü sayısı da 98 arttı MOSKOVA (AA) – Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 187 bin 859'a çıktı.

Bir günde vaka sayısı 10 bin 699, ölü sayısı da 98 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 187 bin 859'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Böylece vaka sayısı 187 bin 859'a ulaşırken ?Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü.

Ayrıca, yeni vakaların yüzde 48,9'unda semptom görülmediği bildirilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6 olduğu kaydedildi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 98 artarak 1723'e, iyileşen sayısı da 2 bin 805 artarak 26 bin 608'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısı 98 binin üzerinde

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 846 artarak 98 bin 522, ölü sayısı ise 51 artarak 956 oldu.

Bugüne kadar toplam 10 bin 259 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranın yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 34 artarak 1540'a çıktığı, 221 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada, askeri yüksek okullarda 195, bakanlığa bağlı okullarda da 1205 vakaya rastlandığı ve 385 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, orduda toplam 373 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 35'inin iyileştiği kaydedildi.

594 laboratuvarda test yapılıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 594 laboratuvarda son 24 saatte 184 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 4 milyon 980 bin olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Rusya'daki gelişmeler

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.?

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.?

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.?

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.?

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde dün karar almıştı.

Öte yandan, Moskova'da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.?

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Haber
24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Türkan Şoray Bülent Ersoy
Spor Falcao Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 00:39:57. #1.14#
title