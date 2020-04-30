Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 bin 498'e, ölenlerin sayısı 1073'e ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
30.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:40

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 bin 498'e, ölenlerin sayısı 1073'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 106 bin 498'e çıktı.

Ülkede 1333 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 11 bin 619, ölü sayısı ise 101 artarak 1073 oldu.

Yeni vakaların yüzde 39,9'unun hastalık belirtisi taşımadığı kaydedildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 93 artarak 53 bin 739'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 208 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, 194 bini son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 400 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda toplam vaka sayısı 2 bin 600'ü aştı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilen kişi sayısı 170 artarak 1044'e ulaştı.

Ordudaki 279 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1352 öğrenci ve öğretmende Kovid-19'a rastlandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgınla mücadele kapsamında idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti Haberler
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı Haberler
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Naci Bostancı Abdulhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Seda Sayan Haluk Levent
Spor Lionel Messi Mauricio Isla Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Sabah Aydın
Şu an buradasınız: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:39:28. #1.15#
title