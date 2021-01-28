Rusya'da Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemi geliştirildi
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Rusya'da Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemi geliştirildi

28.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:24
Rusya'da Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemi geliştirildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarını tespit eden test sisteminin geliştirildiğini açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarını tespit eden test sisteminin geliştirildiğini açıkladı.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Popova, Rus uzmanların, Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemini geliştirildiklerini bildirdi.

Popova, söz konusu sistemin basit olduğunu ve virüs mutasyonlarını yaklaşık 40 dakikada tespit ettiğini belirtti.

Son 24 saatte 19 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 138 artarak 3 milyon 793 bin 810'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 575 artışla 71 bin 651'e çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 775 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 229 bin 258'e ulaştı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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