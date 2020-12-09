Rusya'da Kovid-19 salgını silah satışlarını artırdı
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Rusya'da Kovid-19 salgını silah satışlarını artırdı

09.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:33
Rusya'da Kovid-19 salgını silah satışlarını artırdı

Rus silah şirketi ORSIS'in Genel Müdürü Valeriy Novoselov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Rusya'daki sivillere yönelik silah satışlarının önemli oranda artığını belirterek, "Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti.

Rus silah şirketi ORSIS'in Genel Müdürü Valeriy Novoselov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Rusya'daki sivillere yönelik silah satışlarının önemli oranda artığını belirterek, "Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti." dedi.

Novoselov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana Rusya'da silahlara yönelik artan talebi değerlendirdi.

Rus sivil silah endüstrisinde "devasa" bir artışa şahit olduklarını anlatan Novoselov, "Tüfekler de dahil olmak üzere tüm modellerin satışı arttı. Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti." diye konuştu.

Rusya'da silah satışına yönelik artan ilginin nedeni olarak Kovid-19 salgınının psikolojik etkilerine işaret eden Novoselov, "En önemli neden, dünyadaki salgın nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan endişe ve belirsizlik duygularındaki artış." dedi.

Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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