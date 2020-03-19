Rusya'da Kovid-19 endişesiyle insanlar şehir merkezlerine gitmiyor
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Rusya'da Kovid-19 endişesiyle insanlar şehir merkezlerine gitmiyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle hükümet sert tedbirler almasa da her geçen gün eskiden binlerce insanın bulunduğu meydanlar, cadde ve sokaklar sakin bir görüntüye kavuştu.

19.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:38
Rusya'da Kovid-19 endişesiyle insanlar şehir merkezlerine gitmiyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle hükümet sert tedbirler almasa da her geçen gün eskiden binlerce insanın bulunduğu meydanlar, cadde ve sokaklar sakin bir görüntüye kavuştu.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan gibi tarihi ve turistik meydanlar, eski günlerine göre sessizliğe bürünürken, Kültür Bakanlığına bağlı müze, tiyatro, sergi ve konser salonları ziyaretçilere kapatıldığı için şehirde sanat etkinlikleri azaldı.

Restoranlar, kafeler ve eğlence merkezleri açık olsa da az sayıda müşteriye hizmet veriyor.

Kovid-19 endişesiyle kalabalığın azaldığı ana caddelerdeki bazı giyim mağazalarının ise geçici olarak kapandığı görüldü.

Birçok büyük ölçekli firmalar, bir kısım personelinin evden çalışması kararı aldığı için şirket ofislerinin bulunduğu "Moscow City" gibi büyük iş merkezlerinde sakinlik yaşanıyor.

Alışveriş merkezleri, yasak kararı olmadığı için çalışmaya devam ediyor

Alışveriş merkezleri ise devletin aldığı bir yasak kararı bulunmaması nedeniyle olağan şekilde çalışmaya devam ediyor.

Şehrin meskun mahallelerinde yaşayanlar ise evlerinde oturmayı tercih etmiyor. Havaların ısınmaya başlamasından istifade eden kişiler maske takarak sokaklara çıkıyor ve çocuklarını parklarda gezdiriyor.

Toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında gözle görülür şekilde azalma yaşanırken, kalabalıktan uzak durmak için şahsi araçlarını kullananların sayısının artması nedeniyle ana arterlerde mesai saatleri öncesi ve sonrasında trafik problemi artmaya başladı.

Yetkililer stoklarda sıkıntı bulunmadığını açıklasa da Kovid-19 önlemlerinin artmasından endişe duyan halk, sosyal medyada yayılan bilgilerin etkisiyle marketlerde temel gıda maddelerinin alışverişini yaparak rafları boşaltıyor.

Rusya, basit önlemleri daha yeni alıyor

Tüm dünyada Kovid-19 can almaya devam ederken, Rusya basit önlemleri daha yeni alıyor.

Kovid-19 tehlikesine karşı yurt dışından ülkeye girenlere karantina uygulaması alınan kararla zorunlu hale geldi.

Devlet Yasal Bilgi Sisteminde yayımlanan Rusya Federasyonu baş doktoru Anna Popova'nın imzaladığı karar gereği, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için Rusya'ya giriş yapan bütün şahıslar, ülkeye giriş yaptığı andan itibaren 2 haftalığına kendini karantinaya alacak.

Kaynak: AA

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