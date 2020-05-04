Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1356'ya ulaştı
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Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1356'ya ulaştı

Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1356'ya ulaştı
04.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:58

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 145 bin 268'e, ölenlerin sayısı 1356'ya yükseldi.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 145 bin 268'e, ölenlerin sayısı 1356'ya yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 581 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 145 bin 268'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76 artarak 1356'ya, 1456 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 18 bin 95'e çıktığı kaydedildi.

Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 7,9 olduğu belirtilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 50,6'sında hastalık belirtilerinin olmadığı aktarıldı.

Moskova'da vaka sayısı 74 bini aştı

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısının 5 bin 795 artarak 74 bin 401'e çıktığı ifade edilen açıklamada, şehirdeki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 183 bin olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 300 binin üzerinde testin yapıldığını ve yaklaşık 217 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 3 binin üzerinde

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilenlerin sayısı 77 artarak 1254'e çıktı.

Ordudaki 332 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda 1437 kişide virüs görüldü, toplam 187 hasta ise sağlığına kavuştu.

İlk vakalar 31 Ocak'ta görülmüştü

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.?

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı Dmitriy Volkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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