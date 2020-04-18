Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 313'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313'e yükseldi.
18.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:59
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793'e ulaştı.
Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793'e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313'e yükseldi.
Kaynak: DHA