Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 313'e yükseldi
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Koronavirüs, Rusya, Dünya

Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 313'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313'e yükseldi.

18.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:59
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 313'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793'e ulaştı.

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793'e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313'e yükseldi.


Kaynak: DHA

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