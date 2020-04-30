Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi
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Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi

Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi
30.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:44

Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi Rusya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk vatandaşı olduğu ifade edilen Metin Şali, memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi.

Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Rusya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk vatandaşı olduğu ifade edilen Metin Şali, memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi.

Yaklaşık 20 yıldır Rusya'da iş hayatını sürdüren elektrik formeni 52 yaşındaki Metin Şali, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya'da bir Türk iş adamı da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Türk vatandaşımız Metin Şali. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kaydetti. Metin Şali'nin iş hayatında ve memleketinde sevilen bir isim olduğu belirtildi.

Rusya'dan özel bir uçakla Türkiye'ye getirilen Metin Şali'nin cenazesi, memleketi Malkara'nın Elmalı Mahallesi Mazarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Şali'nin vefatına büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, "Metin kardeşimiz, yaklaşık 20 yıldır Rusya'da görev yapıyordu. Korona virüs nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Cenazesi, mahallemize getirilerek, mezarlığımızda defnedildi. Cenazenin getirilmesinde yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Dış İşleri Bakanımıza, yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Rusya'da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ'da toprağa verildi

Kaynak: İHA

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