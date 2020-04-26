Rusya'da 'koronavirüs partisine' polis müdahalesi Rusya'da DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' (Covid-19) düzenledi.

Rusya'da DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' (Covid-19) düzenledi. Onlarca insanın katıldığı partide çıkan yüksek ses nedeniyle polis olay yerine geldi. Partiye katılan kalabalık polisi ikna ederek ceza yemeden dağıldı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Butovo bölgesinde meydana geldi. DJ Oleg adlı bir müzisyen, açık havada 'koronavirüs partisi' düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı partide çıkan yüksek sesten rahatsız olanlar ise polisi aradı.

POLİSİ İKNA ETTİLEROlay yerine gelen polis ekiplerinin, partiye katılanlara para cezası yazmak için işlem yaptığı ancak kalabalığın ısrarı üzerine ceza yazmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Sözlü olarak uyarılan kalabalık, polisin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra dağıldı.RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA