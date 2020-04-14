Rusya'da koronavirüs önlemleri - Metrolar boşaldı
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Rusya'da koronavirüs önlemleri - Metrolar boşaldı

Rusya'da yeni tip koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 148'e ulaşması ve vaka sayısının da 20 bine yaklaşması üzerine Moskova ve Moskova Bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

14.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:34
Rusya'da koronavirüs önlemleri - Metrolar boşaldı

Rusya'da yeni tip koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 148'e ulaşması ve vaka sayısının da 20 bine yaklaşması üzerine Moskova ve Moskova Bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı. Karar sonrası metro kullanımlarının düştüğü görüldü.

Rusya'da koronavirüs önlemleri - Metrolar boşaldı

Kaynak: AA

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