Rusya'da koronavirüs önlemleri - Metrolar boşaldı Rusya'da yeni tip koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 148'e ulaşması ve vaka sayısının da 20 bine yaklaşması üzerine Moskova ve Moskova Bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 148'e ulaşması ve vaka sayısının da 20 bine yaklaşması üzerine Moskova ve Moskova Bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı. Karar sonrası metro kullanımlarının düştüğü görüldü. Kaynak: AA