Rusya'da koronavirüs aşısı klinik deneylerinde son aşamaya gelindi Rusya'da koronavirüs (Covid-19) aşı adayında klinik çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) aşı adayında klinik çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ve Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi'nin ortak yürüttüğü koronavirüs aşı adayı klinik çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikinci gönüllü grubun aşı adayının ikinci dozunu 13 Temmuz'da alacağı, birinci gönüllü grubun ise 15 Temmuz'da hastaneden ayrılacağı duyuruldu. Aşıya ait klinik deneylerin şu ana kadar olumlu geçtiği ifade edilirken; gönüllülerde herhangi bir yan etki ya da sağlık sorunun ortaya çıkmadığı duyuruldu.

Kaynak: DHA